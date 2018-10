Spaccio di droga in via Tibaldi, un arresto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 38enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo nella serata di ieri in via Pellegrino Tibaldi, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio nel Quartiere San Donato-San Vitale, ha sorpreso il 38enne mentre stava vendendo marijuana a un cliente. Alla vista dei Carabinieri, i due soggetti si sono dati alla fuga. Il cliente è riuscito a dileguarsi, mentre lo spacciatore è stato raggiunto e perquisito dai militari.

L’uomo, senegalese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di hashish e marijuana, per un peso complessivo di 70 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 38enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza fino a questa mattina, quando è stato prelevato e tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.