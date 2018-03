Spaccio di marijuana ed eroina, due giovani in manette

I Carabinieri di Bologna hanno arrestato un 19enne e un 29enne, entrambi finiti in manette per reati in materia di droga. Nel primo caso si è trattato di un cittadino italiano, identificato nel parcheggio di un centro commerciale abbandonato di via Pietro Mainoldi assieme ad altri due coetanei cui aveva appena venduto della marijuana.

Quando i Carabinieri sono andati a perquisire l’abitazione del ragazzo, hanno trovato due bilancine di precisione, un centinaio di grammi della medesima sostanza stupefacente, un po’ di hashish e, soprattutto, 2.600 euro in contanti.

Il secondo soggetto a finire in manette è stato un cittadino marocchino, identificato all’interno di un negozio di via Torleone, in cui si era rifugiato per sfuggire alla vista di una pattuglia dei Carabinieri che stava transitando da quelle parti.

Con la fretta di defilarsi nel locale, il 29enne si è distratto e ha “seminato” sul pavimento sette dosi di eroina che teneva in mano. Nonostante il tentativo di sfuggire all’arresto, il marocchino è stato ammanettato e la droga è stata sequestrata.