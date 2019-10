Detenzione e spaccio di shaboo: due arresti nella notte

Parcheggiavano assiduamente la loro auto in via Stalingrado e poi si allontanavano a piedi per spacciare metanfetamina. Così la scorsa notte i carabinieri hanno arrestato due uomini filippini durante un blitz.

A bordo della loro auto, infatti, come sospettato dai militari, i due uomini - di 27 e 57 anni - nascondevano sei grammi di shaboo, la droga sintentica che si vende in cristalli, e un bilancino di precisione. I militari poi hanno anche perquisito l'abitazione del 57enne, ma non hanno trovato altra sostanza stupefacente. L'arresto dei due filippini è stato convalidato e il giudice ha disposto la traduzione in carcere.