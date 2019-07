Spaccio droga in via Boldrini: in manette un 22enne

Spaccio in zona stazione. E' stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri un 22enne in via Boldrini, trovato con addosso più di 60 grammi di marijuana e quasi 200 euro in contanti. L'uomo, cittadino ghanese senza fissa dimora con diversi precedenti alle spalle, ha incrociato una pattuglia del nucleo radiomobile e ha cercato di nascondersi. I militari, dopo un breve inseguimento lo hanno poi bloccato e perquisito, trovandogli addosso la sostanza e il contante.