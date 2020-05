Spaccio in zona Montagnola, 20enne arrestato per droga ed evasione

Questa notte verso le due i Carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato per spaccio di stupefacenti ed evasione un ghanese del 2000 con precedenti specifici. Durante le attività perlustrative presso il Parco della Montagnola e nello specifico sulle scalinate di via Irnerio, i militari hanno notato la presenza di tre giovani che si scambiavano qualcosa e hanno approfondito.

Riconosciuto un ragazzo già arrestato il 12 maggio, scatta l'inseguimento

I tre ragazzi, vedendo le divise, si sono dileguati in direzioni opposte ma i Carabinieri hanno riconosciuto uno di loro, un ragazzo ghanese che era già stato arrestato e messo ai domiciliari solo pochi giorni fa, il 12 maggio. Il ventenne è stato raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi durante il quale ha tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacenti tutte raccolte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Addosso dosi di cocaina ed eroina

In totale tra lo stupefacente raccolto per la strada e quello detenuto ancora in tasca si trattava di una quindicina di dosi tra cocaina ed eroina del peso complessivo di circa di circa 5 grammi. Il ragazzo è stato arrestato e se in attesa di giudizio direttissimo che si avrà nel corso della mattinata.