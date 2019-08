Spaccio al parco della Zucca: pusher inseguito, "semina" cocaina e aggredisce i militari

Ha cercato di liberarsi della droga che aveva addosso, seminando bustine di cocaina nel parco della Zucca, in via Ferrarese, mentre i carabinieri lo inseguivano. Così è finito in arresto un 30enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti all'attivo.

Da quanto si apprende, il pusher si trovava in bici a l'interno dell'area verde, quando è stato avvicinato dai militari attivi in zona per l'operazione di controllo del territorio "Strade sicure". Per sfuggire al controllo, l'uomo si è dato alla fuga. Vistosi alle strette, è sceso dalla bicicletta e l'ha scaraventata con violenza contro i carabinieri che lo tallonavano. Non solo. Durante il tentativo di fuga aveva anche tentato di liberarsi delle dosi di cocaina e hashish che aveva con sè, per un peso totale di 30,5 grammi.

I militari infine sono riusciti a bloccare il 30enne, per il quale è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.