Droga, inseguimento in via Indipendenza: pusher bloccato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, i controlli della Polizia e alcune segnalazioni dall'app YouPol, hanno portato a una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella piazza gli agenti hanno notato un gruppo di nordafricani impegnati in attività illegali e all'arrivo della volante uno di questi fugge via verso via Indipendenza.

I poliziotti riescono a bloccarlo e in tasca gli trovano 2 grammi di hashish e, nello zaino, altri 7 grammi suddivisa in piccoli involucri: si tratta di un 27enne senegalese con precedenti in tema di immigrazione. Gli altri del gruppo sono stati controllati ma risultati negativi. Lui denunciato per detenzione ai fini di spaccio