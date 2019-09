In auto cocaina e cristalli di shabo: due in arresto

Alla vista dei lampeggianti, il guidatore ha effettuato una brusca manovra infilandosi nel primo parcheggio libero. E' accaduto la notte scorsa in via Destra del Porto a Rimini, intorno alle 2.

Il personale della Polizia Stradale ha controllato il conducente, un cittadino egiziano 26enne che, in un primo momento, ha sostenuto di essersi dimenticato la patente a casa ma che, da ulteriori accertamenti, era scaduta da oltre 2 anni. Insieme a lui viaggiavano un 34enne bolognese, una 19enne riminese e una 20enne romena mentre, il veicolo, è risultato intestato a una società di noleggio. Lo riferisce Tommaso Torri su Rimini Today.

L'egiziano, fin dai primi momenti, ha dato segni di nervosismo facendo di tutto per non uscire dall'abitacolo mentre, nel frattempo, sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine. Dagli accertamenti è emerso che le due ragazze risultavano incensurate mentre, gli uomini, erano vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti e, questo, ha fatto scattare una perquisizione del mezzo che si è rivelata subito positiva. Nascosto tra le pieghe del sedile del guidatore c'era un unvolucro contenente Shaboo. La droga sintetica capace di provocare convulsioni, atteggiamenti violenti, totale mancanza di sonno, perdita di appetito, di denti e di capelli, e per alcuni perfino la deformazione del viso. Il proseguo della perqusizione ha permesso di trovare anche delle dosi di cocaina e, mentre le ragazze si sono rivelate estranee allo stupefacente, il personale della polizia di Stato ha deciso di ispezionare anche l'abitazione del bolognese e dell'egiziano.

Nell'appartamento sono spuntati altri involucri di cocaina, una confezione di bicarbonato generalmente usato per tagliare la "neve", una pipa per hashish, una pipa ad acqua, tutto il materiale per confezionare le dosi e 550 euro ritenuti il provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 26enne e il 34enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.