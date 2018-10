Controlli anti-droga: pusher in manette al Pratello

La Squadra Mobile ha arrestato ieri alle 16 pregiudicato algerino di 37 anni per spaccio. E' stato colto in flagrante, mentre vendeva droga in via del Pratello.

All'atto della perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 7 grammi di hashish e 50 euro. Sarà processato per direttissima domani.

Nel corso dei controlli del territorio nelle zona della Montagnola e vie limitrofe, alle 11 di ieri mattina un gambiano 28enn è stato controllato dagli agenti delle volanti e trovato in possesso di 8 grammi di marijuana. Per lui una denuncia per spaccio. Era già gravato da un decreto di allontanamento dal territorio italiano, emesso dalla Prefettura di Milano.

Sempre ieri mattina, le volanti hanno rinvenuto 12 grammi di Marijuana in Montagnola, nascosti tra le sterpaglie.