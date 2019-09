Spaccio, bolognese "insospettabile" finisce in manette

È finito in manette un "insospettabile" 21enne bolognese, arrestato ieri dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo una segnalazione, i carabinieri della compagnia Bologna centro hanno verificato il sospetto andirivieni dall'appartamento del ragazzo, dove vive da solo, in zona San Ruffillo, e hanno fatto una perquisizione.

Così hanno trovato 1kg e 300 grammi di hashish, dosi pronte e già divise per lo spaccio, nascosto tra il soggiorno e la camera da letto. Il 21enne, disoccupato e senza precedenti, è stato condotto in carcere.