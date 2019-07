Spaccio droga nelle scuole: scoperta banda di giovanissimi, misure cautelari per due minorenni

Questa mattina i carabinieri di Capri hanno dato esecuzione a due misure cautelari, a carico di altrettanti minorenni, che si sarebbero resi responsabili di attività di spaccio in alcune scuole tra Bologna, Modena e Ferrara. Per i due, entrambi residenti nel ferrarese, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto il collocamento in una comunità bolognese. Nell’ambito delle operazioni sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari, delegate dalla Procura minorile bolognese che ha coordinato le indagini, iniziate l'anno scorso.