Zona U: in tasca 7 grammi di droga sintetica, nei guai 38enne

Denunciato per spaccio e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per il rimpatrio. Un algerino 38enne ieri sera è stato fermato nell'ambito dei dispositivi di controllo delle squadre volanti e del reparto prevenzione crimine nel centro storico e in zona universitaria.

Lo straniero si trovava in vicolo Facchini insieme a un gambiano 20enne, anch'egli destinatario di un provvedimento di espulsione: è stato perquisito ed è stato trovato con due capsule e una confezione di polvere bianca che, una volta analizzate dai laboratori della Polizia, è risultata essere una droga sintetica.