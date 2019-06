Spari nella notte in via Casarini, rinvenuti bossoli in strada

Paura nella notte tra via Pier Crescenzi e via Casarini, alla periferia di Bologna, dove la quiete del sonno è stata interrotta dal alcuni colpi presumibilmente da arma da fuoco.

Gli spari hanno svegliato di soprassalto alcuni residenti, che hanno allertato il 113 intorno alle due odierne.

Nel giro di qualche minuto sul posto è giunta una volante della polizia. Gli agenti hanno perlustrato la zona, ma non sono riusciti a intercettare gli autori degli spari.

Questa mattina però un cittadino, passando in zona, ha rinvenuto alcuni bossoli. Continuano le indagini della polizia per far luce sulla vicenda.