Inaugurato lo 'spazio allattamento' per le mamme Unibo| VIDEO

Aperto alle studentesse, alle docenti, al personale, insomma a tutte le mamme che frequentano l'università di Bologna che necessitano di un ambiente tranquillo per allattare e prendersi cura dei propri figli.

Il "Baby Pit Stop" all'Alma Mater è stato inaugurato oggi in via Andreatta, 4: uno spazio arredato per allattare e cambiare i bimbi, ispirato all'iniziativa promossa da Unicef.

"Nasce un'istanza di una nostra studentessa e portato avanti dalla Prorettrice Chiara Elefante - ha detto ai cronisti il Rettore Francesca Ubertini - è uno spazio inclusivo che va incontro alla conciliazione famiglia-lavoro, è aperto anche a parenti e amici nelle giornate di laurea, inauguriamo oggi e iniziamo a progettare il prossimo. La mia idea di univerisità è di un luogo aperto, di bene comune, con molti servizi per tutta la nostra comunità", conclude il Rettore.

"Credo che sia importante perchè nei primi mesi di vita è fondamentale che il tempo sia dilatato, che ci siano soluzioni accoglienti e spazi di intimità", ha detto la prorettrice Chiara Elefante.