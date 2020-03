Spesa e Coronavirus: i piccoli negozi di alimentari che fanno consegne a domicilio

Un periodo faticoso con l'obbligo di limitare allo stretto necessario le uscite, anche per la spesa. Mentre i tempi della spesa online si dilatano e raggiungono attese di diversi giorni, una possibilità (anche solidale verso i piccoli produttori e i negozi di prossimità) è quella di ricorere ai servizi a domicilio dei negozi di prossimità, che non si fermano.

Comunicano i servizi con il passaparola di quartiere e sui social e per implementare la nostra lista chiediamo ai nostri lettori e agli stessi titolari di attività come queste di segnalarci realtà e servizi da aggiungere a questo elenco, quartiere per quartiere.

Ecco i piccoli negozi che effettuano la consegna a domicilio:

1. La Bottega di Silvia

La Bottega di Silvia, lo sfuso a Bologna. La bottega è in via Vittorio Veneto e Silvia in questo particolare momento garantisce il servizio a domicilio. Si possono ordinare a casa: pasta, riso, frutta secca, alimenti da frigo anche vegetariani come seitan e tofu, legumi. Anche disinfettante per le mani. La frutta e la verdura la si prenota e la si ritira invece solo in bottegna. Dopo aver guardato per bene che si trova sul sito, è possibile ordinare la spesa inviando una mail a ordina@labottegadisilvia.com, indicando:

nome e cognome

prodotti e relativo peso (quantità minima 10 gr, senza limite di peso massimo)

numero di telefono

spesa minima € 30,00

La consegna si effettua nei giorni di venerdì e sabato e costa € 3,00. Si accettano gli ordini solo via mail, e non attraverso social o per telefono.

2. Mariarosa: prodotti biologici e locali

Mariarosa, prodotti biologici e locali, Via Castiglione 59A, telefono 328-4273061, consegna a domicilio. Per tutte le persone del quartiere la consegna è gratuita, per fuori invece si chiede un minimo di spesa di 40 euro, visto il momento pieno di richieste. Tempi: consegna anche in giornata, ma in giornate come queste si ordina e si riceve la mattina dopo.

3. Campi Aperti

Campi Aperti è un’associazione di produttori e cittadini che sostiene l’agricoltura biologica contadina e il diritto delle comunità a decidere in merito alla produzione del proprio cibo, all’alimentazione e alla gestione dei territori. In questo periodo come misura emergenza hanno deciso di provare la consegna a domicilio e da sabato mattina (21 marzo 2020) sarà possibile ordinare attraverso il sito campiaperti.it sia le cassette di verdura che i prodotti al dettaglio come formaggi, pane, birra, vino...La consegna è prevista per giovedì sera a casa. Gli ordini chiudono entro martedì sera. "Non siamo Amazon - dicono - e stiamo perfezionando il sistema di logistica. I nostri prodotti sono tutti freschi e nostri, non abbiamo magazzino".

4. Floema, azienda agricola

Azienda Agricola Floema. Si tratta di un'azienda agricola specializzata nella produzione e vendita (diretta e a domicilio) di frutta e verdura di stagione di qualità km zero. Si ordina sul sito (l'azienda è a Valsamoggia) www.agricolturafloema.it

5. La Regina dell'Orto

La Regina dell’Orto è specializzata in frutta e verdura bio certificate, coltivate secondo la tradizione in Puglia e nei terreni incontaminati del Parco Nazionale d’Abruzzo. Fra i prodotti disponibili: frutta, verdura, pane, latticini, olio, vino e conserve.In questo periodo la consegna è gratuita e l'ordine lo si fa per telefono (324.6222826).

6. Mercato Ritrovato a casa: per medici e infermiere un omaggio

Il Mercato Ritrovato in questo momento delicato consegna a domicilio. Gli ordini vanno fatti entro martedì 17/03 e le consegne vi arriveranno a casa sabato 21/3. "Andiamo avanti anche in emergenza, consegnandovi i prodotti a km zero dei nostri produttori locali, direttamente a casa vostra sul territorio della città di Bologna!

Per effettuare e ricevere l’ordine è semplicissimo, occorre:

1) compilare questo file excel allegato, nelle caselle in giallo, e rispedirlo a mercatoritrovato@gmail.com ENTRO la mezzanotte di MARTEDI’ 17/3

2) versare il TOTALE che troverete sul file al nostro IBAN sempre ENTRO la mezzanotte di MARTEDI’ 17/3

3) Inviarci la ricevuta di pagamento unitamente alla vostra mail d’ordine

Questo il nostro IBAN: IT42B0707202409000000402950 - intestato a MERCATO RITROVATO - EMILBANCA Credito Cooperativo - Via Rivareno 23/a - Bologna

ALLA RICEZIONE DEL PAGAMENTO, UNA NOSTRA RICEVUTA DI CONFERMA.

Se siete medici o infermieri, vi preghiamo di segnalarlo sulla mail dell’ordine: vi consegneremo in omaggio una delle nostre sportine, un nostro simbolico "Grazie".

