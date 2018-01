Idee bolognesi, idee sane. Tutto questo è made in bologna km zero.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

E’ sano, è a domicilio, è Made in Bologna Km Zero A Bologna c’è un nuovo modo di fare la spesa: si chiama Made in Bologna Km Zero! Cibo vivo, vero, sano e 100% bolognese. Made in Bologna Km Zero promuove la consapevolezza alimentare, è un servizio di grande utilità per tutti i cittadini e valorizza il lavoro dei produttori bolognesi. Fare la spesa è semplice, basta un click su www.madeinbolognakmzero.com dove si può scegliere tra diverse tipologie di alimenti: frutta e verdura biologica, miele, semi, legumi, farina, pane, e molto altro, tutto KM 0. E per di più a domicilio! ! E’ l’energia che è contenuta nel cibo che è importante: se mangiamo alimenti sani il nostro corpo sta bene, l’anima sta bene, la testa sta bene, I pensieri sono sani. Un’energia positiva quella di questo cibo che Fabio Gendusa, titolare di Made in Bologna Km Zero, porta a casa in sella alla sua bicicletta, contribuendo inoltre alla qualità dell’aria della città! Non abbiamo più scuse per volerci più bene: scegliamo la nostra città, scegliamo Made in Bologna Km Zero! Come nasce l’idea Da responsabile marketing di una nota azienda emiliana a capo di se stesso: quando Fabio parte alla volta dell’India ancora non sapeva che da lì a poco qualcosa nella sua vita sarebbe cambiato. La tranquillità economica che ti dà un posto di lavoro fisso non è paragonabile alla libertà di poter fare quello che davvero piace e di divertirsi nel farlo. L’India insegna a Fabio a Ringraziare (con la R maiuscola come scrive lui) per qualsiasi aspetto della sua vita ed inevitabilmente a prendere coscienza che doveva cambiare lavoro. Spesso si dice che se desideri fortemente una cosa prima o poi si avvera, e così tornato in Italia, quasi come una profezia, Fabio ha la possibilità di rivoluzionare la sua vita lavorativa prendendo consapevolezza che può e deve provare ad esprimere il proprio talento. Nasce così Made in Bologna Km zero, dall’amore per se stessi e dalla voglia di voler fare qualcosa di socialmente utile. Dice Fabio: “La frutta e la verdura che vendo è viva e mi sento un pò più vivo anch'io". Ogni giorno Fabio ci porta a casa quel suo “Ringraziare” fatto di cose buone, idee nuove e quel pizzico di pazzia che mai deve mancare.