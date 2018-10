'Spesi 62mila euro in francobolli', condannato ex capogruppo Sel in Regione

Si chiude con una condanna in abbreviato a un anno e sei mesi il processo di primo grado a carico dell'ex capogruppo di Sinistra democratica-Sel in Regione Emilia-Romagna, Ugo Mazza, riconosciuto colpevole di peculato dal gip Grazia Nart per l'acquisto di 62mila euro di francobolli fatto dal gruppo consiliare tra il 2009 e il 2010. Oltre alla condanna, nei confronti di Mazza è stato disposto un sequestro per equivalente dell'ammontare, appunto, di 62mila euro.

Nel corso della stessa udienza è stata inoltre rinviata a giudizio per la stessa vicenda, sempre con l'accusa di peculato, l'impiegata del gruppo consiliare Alessandra De Matteo, per la quale il processo inizierà il 7 febbraio.

Commentando la sentenza, il legale di Mazza, Salvatore Tesoriero, spiega che al suo assistito "erano state inizialmente contestate varie spese, sia come consigliere che come capogruppo". Per quanto riguarda le prime, prosegue, "abbiamo dimostrato la loro regolarità già in fase di indagine", motivo per cui "la richiesta di rinvio a giudizio è stata fatta solo per le spese per cui Mazza veniva chiamato in causa come capogruppo". Alla fine, l'ex consigliere è stato assolto da tutte le altre contestazioni, che riguardavano spese di qualche migliaio di euro per il noleggio di auto con autista e regali e omaggi vari, mentre e' stato condannato per l'acquisto dei francobolli.

Sulla vicenda, chiosano Tesoriero e l'altro legale di Mazza, Alessandro Gamberini, "evidentemente il giudice ha ritenuto che ci fossero delle irregolarità contabili, di cui peraltro Mazza è venuto a sapere solo nel corso del procedimento penale".

Infatti, tirano dritto i due, "per quanto noto al capogruppo, gli acquisti di francobolli erano strumentali all'organizzazione, curata dagli apparati amministrativi, delle tante attività di divulgazione e confronto politico-istituzionale promosse dal gruppo, a cui hanno partecipato tanti cittadini in tutta la regione".

Discorso simile per De Matteo, assolta dalle accuse riguardanti acquisti vari per un importo di circa 5mila euro, ma rinviata a giudizio per l'acquisto dei francobolli. A questo punto, concludono Gamberini e Tesoriero, "attenderemo il deposito delle motivazioni della sentenza e presenteremo appello, ribadendo l'assoluta estraneita' di Mazza anche rispetto all'unico fatto per cui è stato condannato". (Ama/ Dire)