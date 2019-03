'Spese pazze' in Regione, le condanne sfiorano i 450mila euro

Finora sono 31 le sentenze di condanna pronunciate dalla Sezione centrale di appello della Corte dei conti, per un totale di 448.813,37 euro, nei confronti degli ex capigruppo e consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna per le spese messe illecitamente a rimborso nel biennio 2011-2012.

Lo scrive, nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bologna, il procuratore regionale della Corte, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi. Nel secondo grado di giudizio sono state confermate, in diversi casi, le condanne di primo grado, mentre altre sono state ribaltate e in alcuni casi, come quello dell'ex capogruppo dell'Udc, Silvia Noè, i giudici hanno fatto uno 'sconto' agli ex eletti in Regione.

La somma riportata oggi da Manfredi Selvaggi, però, potrebbe salire ulteriormente, e anche di parecchio. Al momento, infatti, non è ancora stata depositata la sentenza d'appello nei confronti dell'ex capogruppo del Partito democratico in viale Aldo Moro, Marco Monari, che a giugno 2017 è stato condannato, in primo grado, a risarcire alla Regione ben 518.302,06 euro, cifra che, sebbene inferiore ai 614.954,54 euro chiesti dalla Procura, è comunque più alta di quella ottenuta sommando le 31 condanne di secondo grado emesse finora.