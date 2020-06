Spiegare il distanziamento ai bambini: incontri virtuali per la fascia 0-6 anni e genitori

Spiegare ai bambini la necessità di mantenere il distanziamento fisico senza ledere il fondamentale diritto al gioco: questo, fa sapere la Città metropolitana di Bologna, sarà il tema dei quattro incontri virtuali con il pedagogista Roberto Maffeo, che prenderà il via questo mercoledì. I quattro appuntamenti sono rivolti ai cittadini dei distretti di San Lazzaro e dell'Appennino, nell'ambito del progetto 'Trame educative per nuove comunita'', rivolto ai bambini della fascia d'eta' 0-6 anni e ai loro genitori, residenti nel territorio metropolitano bolognese.

Si comincia, appunto, alle 16 di mercoledì, con un appuntamento per i residenti nei Comuni di San Lazzaro di Savena, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro. Altri tre incontri sono in programma "martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, quest'ultimo con la presenza di mediatori culturali sarà anche tradotto in arabo e magrebino", e sono rivolti ai residenti di Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato.

Il numero massimo di partecipanti per incontro e' di 30 persone e sarà data priorità ai residenti nei Comuni indicati. Se ci fossero posti disponibili, comunque, potranno partecipare tutti. Per partecipare è necessario iscriversi ai singoli incontri, scrivendo a gabriella.ghermandi@cittametropolitana.bo.it.

(agenzia DIRE)