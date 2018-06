'Filmata e spiata, mentre facevo la doccia': la denuncia della turista bolognese

Una donna bolognese ha denunciato di esere stata filmata mentre faceva la doccia, in una cabina di uno stabilimento balneare, a Rimini. I fatti risalirebbero a domenica 10 giugno: sospetto autore del gesto un noto frequentatore del bagno, sulla sessantina.

Secondo quanto testimoniato dalla donna, in compagnia del marito mentre sono successi i fatti, l'uomo sarebbe stato sorpreso nel cubicolo a fianco. Ne sarebbe nata poi una accesa discussione, seguita poi da parziali ammissioni dell'accusato. La coppia ha comuque deciso di fare denuncia alla Polizia, intervenuta sul posto.

"Poteva esserci chiunque all’interno dello spogliatoio, una madre con un bambino, degli adolescenti, mio nipote, e non ce la facciamo proprio a chiudere la questione con una risata. Spero che abusi del genere non capitino più a nessuno", tuona la parte lesa, argomenando come il personale del bagno si sia adoperato fin da subito per minimizzare l'accaduto. (LEGGI LA STORIA INTEGRALE SU RIMINITODAY)