'Sport Insieme', la raccolta fondi per aiutare i più piccoli a fare sport in periferia | VIDEO

Obiettivo di “Sport Insieme” è quello di intervenire con proposte concrete sulla difficoltà dei giovani di accedere ad attività sportive, educative e ricreative organizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Il progetto si sviluppa nel contesto urbano e sociale delle periferie, nelle aree dei quartieri Navile e Porto-Saragozza, dove la Polisportiva HSL opera con la Palestra popolare del Tpo e il Centro Sportivo Pizzoli.

Lo scopo del crowdfunding è quello di finanziare e quindi ampliare il settore giovanile della polisportiva HSL. Nello specifico, il progetto è rivolto all’ampliamento dei corsi di pugilato, alle giovanili di calcio e all’avviamento del settore giovanile del rugby.

'Una piccola donazione (5 euro-una birra in meno) aiuterà questi bellissimi ragazzini e ragazzine a particare sport sano, gratuitamente. Già perchè esistono famiglie che non si possono permettere le quote esorbitanti per mandare i bambini a fare sport, e sono di più di quello che credete!