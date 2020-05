Coronavirus, il Cns attiva sportello ascolto dipendenti | VIDEO

Affrontare il cambiamento con fiducia, condividere i propri timori, identificare le paure, gestire in modo adeguato gli stati d’animo. CNS, nell’ambito di “EsserCNS “, il programma di welfare e benessere organizzativo pensato per i dipendenti, ha attivato uno sportello di ascolto per i dipendenti, tutto gratuito, tutto a portata di click.

Uno spazio sicuro, per condividere con consulenti professionisti, counselor, il proprio modo di affrontare questo momento di emergenza. Tutti i dipendenti potranno dialogare in modo esclusivo e riservato tramite una piattaforma messa a disposizione dal gruppo Pragma ideata per erogare consulenze di coaching e counselling individuali tramite video-call.

"Questo particolare contesto-spiega Laura Sbardella-Responsabile progetto “EsserCNS” - va a condizionare non solo la nostra organizzazione lavorativa e personale, ma anche la nostra sfera più intima. Il Consorzio Nazionale Servizi, con la volontà di supportare i dipendenti in questo particolare momento, nell’ambito del più ampio progetto rivolto al benessere organizzativo, esserCNS, ha messo a disposizione gratuitamente uno sportello di ascolto in cui professionisti accreditati forniranno ai dipendenti un supporto attivo sulla gestione delle emozioni".

"Il progetto esserCNS nasce per occuparsi delle persone. Anche grazie alla presenza del CNS al tavolo territoriale sul Lavoro agile, SmartBO, il Consorzio è stato in grado di rispondere all’emergenza attivando per tutta la popolazione aziendale e in tempi rapidissimi lo smart working. Da quest’anno inoltre è stata attivata anche una piattaforma per la gestione del piano welfare.” Il servizio-afferma Maria Rita Fiasco-Founder Gruppo Pragma- “è attivo sei giorni alla settimana, dalle 8 alle 20, il counselor è disponibile sia in chat sincrona sia in video call, a disposizione anche una piccola biblioteca di risorse utili per approfondire e riflettere".

Leggi anche: