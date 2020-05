Spostamenti tra regioni dal 3 giugno, ma forse non per tutti

Potrebbe riguardare solo le regioni con lo stesso livello di contagio l'ok alla libertà di movimento tra regioni. Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia lo aveva anticipato: "Se una regione è ad alto rischio, è evidente che non può partecipare alla mobilità interregionale".

In pratica , nelle regioni con un basso numero di contagi potrebbe non essere consentito l'ingresso a persone che provengono da regioni con un maggior numero di casi. Tra regioni che hanno lo stessa situazione epidemiologica, invece, non ci dovrebbero essere limitazioni negli spostamenti. Per ora però è solo una ipotesi allo studio del governo.

Saranno decisivi i dati del prossimo 29 maggio che attribuiranno alle regioni il rischio di contagio basso, moderato o alto. Sarà il governo a stabilire i criteri per autorizzare le riaperture, e i presidenti di regione potranno imporre delle limitazioni.

"Dovrà riaprire la mobilità interregionale, ma la prudenza è ancora molto alta, gli effetti del le riaperture del 4 maggio si vedono adesso, quelli del 18, la prossima settimana - aveva sottolineato il presidente della regione Stefano Bonaccini - mi auguro che si possa aprire a tutti perchè ciò vuol dire che il rimbalzo della curva dei contagi non ci sarà o sarà contenuta".

