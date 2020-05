Covid, spostamenti tra regioni dal 3 giugno, il ministro: "Non ci sono ragioni per il rinvio"

Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti infraregionali. Lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza che non vede "ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva", come riporta Ansa.

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia si consulterà con i presidenti delle Regioni nelle prossime ore.

notizia in aggiornamento

