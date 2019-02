Spray urticante in discoteca, l'autore identificato anche grazie ai social

Spray urticante in discoteca, i Carabinieri hanno identificato l'autore del gesto che lo scorso weekend ha causato l'evacuazione di 300 persone nella discoteca Wintage di Argelato. Nei comandi di San Giorgio di Piano e San Giovanni in Persiceto sono stati ascoltati alcuni testimoni e alla fine, anche grazie ai social, si è arrivati all'identificazione.

Si tratta di un 19enne cittadino italiano di origini tunisine che avrebbe spruzzato il gas urticante per difendere un'amica coinvolta in una lite. Le ragioni che hanno scatenato il diverbio non sono chiare, ma comunque all'esito degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato per lesioni aggravate. Tre persone infatti sono rimaste investite dagli effetti della nuvola irritante dello spray, e sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del 118.