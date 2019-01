Con lo spay al peperoncino in discoteca, 20enne nei guai

Un flacone di spray peperoncino nel giubbotto. Per questo un 20enne modenese è stato denunciato dai Carabinieri dopo un controllo all'esterno di una discoteca del reggiano. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. A chiamare i militari, intorno alle tre di notte, proprio il giovane denunciato, che voleva gli fosse restituito lo zaino che i vigilantes gli avevano sequestrato. All'interno dell'accessorio i Carabinieri hanno rinvenuto anche due coltelli. Per il giovane è scattata quindi una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.