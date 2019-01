Vigili con spray al peperoncino, semaforo verde: 'In dotazione agli agenti'

I corsi di formazione si sono conclusi qualche settimana fa e ora i vigili urbani di Bologna hanno a disposizione lo spray al peperoncino. Lo riferisce l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Alberto Aitini, intervistato a Punto Radio. Se ne parla da anni e ora lo spray "ce l'hanno tutti gli agenti che hanno finito il corso di formazione. Era una delle cose su cui mi ero impegnato", sottolinea l'assessore: la preparazione dei vigili è finita prima di Natale, dunque ora gli agenti "lo spray ce l'hanno in dotazione e vorrei capire nei prossimi mesi come funziona e come viene usato". E le altre possibili nuove dotazioni, come ad esempio il bastone distanziatore? "Dobbiamo valutare tutti insieme, sono strumenti importanti ma da maneggiare con molta cura- resta cauto Aitini- e bisogna valutare attentamente prima di fare qualsiasi tipo di innovazione". Insomma, "su queste cose bisogna andare con calma", chiosa l'assessore. (Dire)