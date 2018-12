Chiede elemosina e sventa furto: aggredito con lo spray

Ha cercato di sventare un furto al supermercato, ma è finita con lo spray al peperoncino spruzzato in faccia. Brutta avventura per un ragazzo di 25 anni, impegnato a fare la questua davanti un supermercato di via Riva Reno.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intorno alle 12:20 il ragazzo, cittadino nigeriano, ha notato all'interno del supermercato due soggetti, uno dei quali aveva asportato due bottiglie di alcolici, nascondendole. Il 25enne è andato quindi a farlo sapere alla vigilanza, la quale allertata ha provveduto a fermare gli individui, che hanno però lasciato le bottiglie e si sono allontanati.

L'aggressione ha avuto luogo quando però gli stessi due soggetti, dalle descrizioni risultati stranieri, hanno fatto capolino di nuovo all'ingresso del supermercato. Anche in questo caso il questuante ha cercato di allertare i vigilanti, ma questa volta è finito per avere una colluttazione con uno dei due malviventi, alla fine della quale uno spruzzo di spray urticante gli è arrivato agli occhi. I due si sono dileguati prima dell'arrivo della Polizia.