Restyling Dall'Ara, 30 milioni dal Comune, l'assessore: 'Senza tagli, nè aumento delle tasse'

I 30 milioni per il restyling dello stadio Dall'Ara "sono veramente a bilancio". Lo assicura l'assessore al Bilancio Davide Conte, rispondendo al question time al 5 stelle Marco Piazza. La scelta era atata annunciata dal sindaco Virginio Merola ed "è compatibile col nostro bilancio e quindi non c'è nessuna difficoltà dal punto di vista economico - continua Conte - ed è coerente con tutta la strategia di bilancio che abbiamo costruito in questi due anni di mandato".

Niente da fare per quanti avevano ipotizzato l'opportunità di costruirne un nuovo stadio: "Si ristruttura il Dall'Ara, la discussione è chiusa" aveva sbottato Merola.

Nè tagli nè aumenti

L'assessore conferma inoltre che l'amministrazione non sarà costretta nè a fare tagli ai servizi nè ad aumentare le tasse, si "potrà fare ricorso a risorse in conto capitale o d'avanzo come sempre previsto per finanziare gli investimenti dell'amministrazione pubblica. Dal punto di vista economico vedremo però i primi segni di queste scelte non nei prossimi mesi ma sara' oggetto di discussione nel 2019 quando avremo in mano un progetto e potremo discuterne insieme". (dire)