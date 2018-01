Stadio Dall'Ara, vertice Comune-Saputo: 'Progetto va avanti'

"E' stata ribadita la volontà di portare avanti l'ipotesi progettuale che è stata oggetto di lavoro in questi mesi, ed è stato analizzato, in via informale, il piano economico-finanziario complessivo".

Questo il passaggio centrale di una scarna nota congiunta, dopo che il Sindaco Virginio Merola e il presidente del Bologna Joey Saputo e l'ad Claudio Fenucci si sono incontrati, nel pomeriggio di ieri, per fare il punto sul progetto della ristrutturazione dello stadio Dall'Ara.

Una ristrutturazione che nei giorni scorsi era stata messa in dubbio da diversi organi di stampa, per via della possibile lievitazione dei costi dovuti agli interventi su un edificio vincolato dai Beni Culturali.

Si riconferma quindi la volontà di andare avanti insomma, smentendo le ipotesi che vedrebbero di nuovo l'opzione del nuovo stadio prendere corpo, magari in quel di via Stalingrado, nell'area vicino al Parco Nord. Tuttavia la nota porsegue con una precisazione: "La presentazione ufficiale della richiesta di ristrutturazione dello Stadio e di rigenerazione delle aree urbane interessate avverrà quando il Bologna F.C. 1909 avrà definito compiutamente gli accordi con le diverse controparti coinvolte nell'operazione". In sostanza si è ancora in attesa della presa in carico della società, impegnata ancora con il pallottoliere a far quadrare i conti dell'operazione.