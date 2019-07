Ferrara, preseunte irregolarità allo Stadio in ristrutturazione: perquisizioni anche a Bologna

La Guardia di finanza di Ferrara ha sequestrato, eseguendo un provvedimento emesso dalla Procura ferrarese, "la copertura della Tribuna Nord, la struttura gradinata e la copertura della Tribuna Est dello Stadio 'Paolo Mazza". Lo fanno sapere le Fiamme gialle, spiegando che il sequestro è il risultato di "indagini finalizzate ad accertare presunte anomalie strutturali relative ai lavori di ampliamento svolti nel 2018". Lavori "attestati come conformi al progetto e rispettosi della normativa antisismica attraverso l'emissione di certificati di collaudo di cui, tuttavia, e' stata ipotizzata la falsita'". I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti delle otto persone indagate, vale a dire "il direttore dei lavori, i collaudatori e gli imprenditori che hanno eseguito i lavori", sono il falso ideologico e la frode in pubbliche forniture, e sono 60 i militari impegnati in una serie di perquisizioni a Ferrara, Bologna, Modena, Treviso, Arezzo, Campobasso, Taranto e Rovigo nei locali di professionisti e imprese che hanno realizzato le opere.

La Spal e il Comune di Ferrara, precisa invece la Guardia di finanza, sono parti lese. Tutto è iniziato quando, dopo la salvezza conquistata dalla squadra ferrarese nel 2018 al termine del campionato di serie A, si è reso necessario "ampliare lo stadio fino a 16.000 posti". Alcuni mesi dopo la fine dei lavori, pero', "una delle imprese sub-appaltatrici coinvolta nell'esecuzione delle opere ha inviato alla Spal, alla Prefettura, alla Questura, al Coni e al Comune una diffida all'utilizzo delle strutture", in quanto ci sarebbero delle "criticità severe nell'esecuzione delle procedure di montaggio tali da mettere in pericolo gli spettatori".

E le indagini delle Fiamme gialle volte a "valutare l'effettiva conformità delle strutture alla normativa di legge e di regolamento, con particolare riferimento alla normativa antisismica", hanno evidenziato "presunte irregolarità nell'esecuzione dei lavori, su cui verranno svolti i necessari approfondimenti". Il provvedimento di sequestro, infatti, si basa "sulle analisi preliminari del consulente tecnico del pm, che tra l'altro ha evidenziato che l'abbassamento massimo rilevato in sede di collaudo a seguito delle prove di carico e l'abbassamento residuo allo scarico risultano superiori rispetto a quelli teoricamente previsti". (dire)