Ipotesi nuovo stadio? Il sindaco sbotta: 'Si ristruttura il Dall'Ara, discussione finita'

"La diuscussione è finita". Duro il sindaco Virginio Merola sull'ipotesi, per ora solo ventilata, di un nuovo stadio ed è irremovibile sulla decisione di finanziare con 30 milioni di euro il restyling del Dall'Ara (altri 40 li metterà la società). "Sarà un bel progetto. Il Comune farà fronte con proprie risorse per completare l'opera. Vogliamo bene al Bologna, ma lo stadio ha bisogno di un intervento sull'antisismica e su altre questioni, delle quali come proprietari dovremo farci carico", ribadisce il sindaco a margine dell'assemblea di Confindustria Emilia, replicando a muso duro "faccio presente sommessamente a tutti critici improvvisati che l'idea di fare lo stadio lì e di ristrutturalo è un'idea approvata all'unanimità dal Consiglio comunale - quindi - questa discussione è finita".

Il primo cittadino è chiaro e sbotta davanti ai cronisti, dopo l'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino dall'archistar Mario Cucinella che ritiene l'attuale impianto datato.

"C'è un organismo eletto dai cittadini che ha deciso all'unanimità che lo stadio Dall'Ara si ristruttura - continua Merola - il resto non ci appartiene ed è una discussione stupida dal punto di vista architettonico, perchè cementificare un'altra parte della città con le solite villette e le solite stronzate che hanno fatto nel resto d'Italia non appartiene alla tradizione di Bologna" scandisce "si può essere dei grandi architetti, ma dire anche delle stupidate. In ogni caso qui c'è una democrazia eletta dai cittadini. E' deciso che si fa il restyling dello stadio. Punto", chiude Merola. Per il resto, il sindaco conferma: "Avremo quattro incontri tecnici come minimo, perchè noi dobbiamo validare gli importi che ci sono stati anticipati, per cui il progetto sarà presentato in maniera più concreta a fine mese". (dire)