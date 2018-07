Restyling stadio e aree compensative, oggi incontro tra BolognaFc e Comune

E' previsto in mattinana il nuovo vertice tra amministrazione e dirigenza del BolognaFc per chiarire la rotta da intraprendere sulla ristrutturazione dello Stadio Dall'Ara. Sul tavolo non ci sono grosse novità, a parte le modifiche architettoniche all'antisismica, che hanno dovuto trovare spazio nel progetto.

La strada è stretta, anche perché i malumori per l'utilizzo dell'area ovest dei Prati di Caprara come area compensativa in maggioranza si stanno facendo sentire. Anche Matteo Lepore, un tempo abbastanza convinto sul progetto, ha fatto capire di non vedere più di buon occhio la cittadella della moda nella ex -e verde- area militare a ovest del sottopasso vicino al Maggiore, arrivando nei giorni scorsi a esprimere dei distinguo per quanto riguarda l'impatto sul traffico.

Degli impedimenti sui Prati ovest -sembra in virtù di un vecchio vincolo statale- non si parlerà direttamente oggi, ma molto dipenderà da che tipo di progetto il BolognaFc presenterà ufficialmente a Palazzo D'Accursio, alle prese con la ferrea opposizione del comitato Rigenerazione No Speculazione e dell'aria -decisamente cambiata- che corre nelle fila della maggioranza, con un occhio alle prossime scadenze elettorali.