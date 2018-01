VIDEO| #Staisobrio-Prima le vite. La sicurezza stradale per gli studenti, concorso a premi

In palio un corso di inglese a Cambridge, computer, tablet e smartphone per i primi classificati

Si chiama #Staisobrio la campagna di sensibilizzazione contro l'uso di alcolici tra i giovani promossa da Aci Bologna e Lions Club San Luca con il patrocinio dell'Osservatorio della sicurezza stradale della Regione, del Comune, della Prefettura, della Città Metropolitana e dell'Ufficio scolastico regionale.

Il progetto si rivolge agli studenti degli istituti scolastici superiori dell'Emilia-Romagna (Under 16 o Over 16). Per il contest, che prevede la realizzazione di uno spot con un'illustrazione, una fotografia o un video, c'è tempo fino al 4 maggio 2018.

Oggetto del concorso un messaggio contro l'abuso di alcool e contro la guida in stato di ebbrezza. Anche quest'anno il testimonial dell'evento è Dodi Battaglia.