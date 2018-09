"Lo stalker che mi perseguita è qui": 32enne trovato al bar e denunciato

Un 32enne è stato denunciato per atti persecutori e per inottemperanza a un ordine di espulsione dopo che la ragazza che seguiva e molestava da tempo, vedendolo ha chiamato il 113. A intervenire ieri fra Piazza VIII Agosto e via dei Mille una volante del Commissariato Due Torri - San Francesco: su segnalazione della vittima, i poliziotti hanno trovato il soggetto indicato seduto al bar e hanno provveduto al controllo.

Il giovane di origini pakistane era stato espulso dal territorio lo scorso 13 aprile e ha diversi precedenti per droga. Dopo la prima denuncia della ragazza 36enne (fatta il 4 settembre 2018) e il nuovo episodio di ieri, è stato denunciato oltre che per inottemperanza, anche per atti persecutori. Il denunciato seguiva la donna da mesi e le diceva che era innamorato di lei.