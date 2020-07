Lei lo lascia, lui minaccia di ucciderla e di diffondere foto intime

"Ti vengo ad ammazzare con la mia pistola". Stalking, revenge porn e minacce, oltre a una serie infinita di telefonate e messaggi. Vittima di tutto questo, una donna 41enne residente in provincia di Bologna che si è ritrovata in questa situazione dopo aver deciso di troncare una relazione con un uomo. Scattato il codice rosso antiviolenza, lo stalker, un 32enne residente fuori provincia, è stato denunciato dai carabinieri per atti persecutori, minacce e tentata diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

I due si erano conosciuti ad aprile su Instagram, durante il lockdown, e dopo una breve relazione online si erano visti un po' di volte con l'inizio della fase 2. Poi però, come raccontato dalla donna che ha sporto denuncia il 29 giugno, lei ha deciso di allentare i rapporti e lui ha cominciato a tempestarla di chiamate e messaggi. Fino a minacciarla di morte e, se non fosse tornata con lui, anche la minaccia di diffondere foto intime che lei stessa gli aveva inviato.

Scattata la perquisizione, grazie all'attivazione del codice rosso, i carabinieri hanno trovato la pistola in casa dell'uomo che è risultata essere una scacciacani.