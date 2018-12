La stanza della rabbia: entri e spacchi tutto | VIDEO

Musica rock a palla, casco, tuta e protezioni. E ovviamente martello alla mano. Si entra così da "Altrimenti ci arrabbiamo", la rage room (stanza della rabbia) dove dal 3 settembre chiunque può sfogarsi distruggendo oggetti e mobili che variano in base al prezzo.

Un luogo dedicato a chi ha bisogno di rilassarsi in modo non convenzionale, dicono le ideatrici, due amiche, Sissy Mancuso e Sonia Ghetti.

"Sonia faceva l'amministratrice di condominio - racconta Sissy - avrebbe voluto spaccare tutto, tutti i giorni. Ma dove avrebbe potuto sfogare la sua rabbia? In garage? In cantina? Così, per evitare problemi con il vicinato, abbiamo pensato alla stanza della rabbia.

Finora sta andando benissimo - continua - chi esce da qui è estasiato, abbiamo avuto perfino l'approvazione di alcuni psicologi. La consigliano ai loro pazienti".