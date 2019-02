Persiceto, una stanza "rosa" per accogliere vittime di abusi e violenze

Domani, sabato 2 febbraio presso il Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni in Persiceto (ore 10.30 via Zoia 55) verrà inaugurata la “Stanza Rosa”, uno spazio per accogliere vittime di abusi e/o violenza fra cui anche i minori, appositamente attrezzato anche per audizioni protette. Saranno presenti Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Emanuele Bassi, presidente dell'Unione Terred'acqua, Elisabetta Scalambra, consigliera metropolitana con delega alle Pari opportunità, il colonnello Pierluigi Solazzo comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna e Luca Ultori, dirigente Ikea.

Come a Castenaso, dove in giugno è stata realizzata la prima "Stanza Rosa" della città metropolitana, anche questa sarà gestita direttamente dai Carabinieri e accoglierà le denunce attraverso personale formato dal punto di vista sia giuridico che psicologico. Il locale è inoltre opportunamente separato dagli spazi comuni per assicurare la protezione della privacy.

Il progetto della “Stanza Rosa” a Persiceto è nato grazie alla volontà e alla sinergia tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e l’Unione Terred’acqua che ha aderito all’accordo attuativo di collaborazione fra Città metropolitana e Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per la realizzazione di questi spazi protetti. L'Accordo prevede inoltre che la Fondazione Ikea fornisca l'arredamento per tutte le strutture realizzate sul territorio metropolitano.