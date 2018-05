Startup day, torna l'evento UniBo per i giovani che vogliono fare impresa

Dalle 10 alle 19, Palazzo Re Enzo ospiterà le 30 idee di startup selezionate quest’anno, che durante la giornata si presenteranno a studenti e neolaureati di tutte le scuole dell’Università di Bologna, provenienti anche dai campus della Romagna.

Durante la giornata, ogni startupper avrà a disposizione un tavolo e 2 sessioni da 30 minuti per presentare il proprio progetto ai player: studenti e neolaureati, provenienti da tutte le Scuole dell’Università di Bologna, che vogliono mettere in gioco le proprie competenze per entrare a far parte di un nuovo team. Chi si iscrive online può riservare il proprio attraverso una agenda elettronica dedicata.



Attorno ai tavoli di team meeting saranno presenti i supporter: oltre 40 realtà locali, nazionali e internazionali che con i loro servizi sostengono la nascita di nuove imprese.



Molte le novità della quarta edizione: Legacoop Bologna durante l’evento presenterà in anteprima Coopstartup, il bando finalizzato alla creazione di start up cooperative per giovani under 40 che vivono a Bologna o nei comuni della sua area metropolitana.

Il bando prevede formazione, assistenza e 45 mila euro a fondo perduto per la creazione di startup, è promosso da Legacoop Bologna e da Coopfond, il fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3% degli utili annuali delle imprese aderenti a Legacoop.



Un'altra novità di quest’anno è l’Investor Time di AlmaCube, incubatore dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro. Le migliori startup della precedente edizione dello StartUp Day si presenteranno agli investitori, pronte a raccogliere finanziamenti per entrare sul mercato a 12 mesi di distanza da quando hanno iniziato a muovere i primi passi.

A seguito delle precedenti edizioni, si sono costituite più di 20 startup fra quelle partecipanti, che hanno raccolto complessivamente 2.300.000 euro di finanziamenti.