Concerto 'Lo Stato sociale' in Piazza: centro chiuso, bus deviati

Il concerto de "Lo Stato sociale" in Piazza maggiore avrà inizio alle 21 del 12 giugno: si potrà entrare dalle 18.30 dai quattro i varchi di ingresso (piazza Nettuno, piazza Re Enzo, Piazza Galvani, via IV novembre) per un massimo 12.500 persone.

Inoltre, per l'occasione, sarà chiusa la 'T' come nei normali Tdays. In particolare dalle 19 all'1 sarà area pedonale quella compresa tra via Rizzoli, via Indipendenza (tra via Righi e Rizzoli/Ugo Bassi), via Ugo Bassi (Nazario Sauro e via Indipendenza), via Caprarie, via Calzolerie, via de' Monari (da via de' Corighi a via Indipendenza).

Dalle 16 sarà pedonale l'area di: via dell'Archiginasio, piazza Maggiore lato est, piazza Re Enzo.

Dalle 15.30, infine, tutti i bar e negozi che si affacciano sui lati della piazza avranno il 'divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro e lattina'.

Deviazioni bus

Interessate da deviazioni le linee Tper 11, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 86, A e C

Dalle ore 16 alle ore 19 la chiusura di via dell’Archiginnasio comporterà le seguenti deviazioni per la linea 29 e le navette urbane A e C:

1) Linea 29

direzione Tanari: … via D’Azeglio - via Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi - via Lame …

direzione Roncrio: … via U.Bassi - via Rizzoli - via Castiglione - via Farini …

2) Linea A

direzione Poliambulatorio: … via Rizzoli - via Castiglione - via Farini - piazza Cavour …

direzione Fioravanti: … via Farini - via Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi (fermata civico 8/d) Æ via U.Bassi - via Indipendenza …

3) Linea C

direzione Cestello: regolare

direzione Parcheggio Tanari: … via Farini - via Carbonesi - via Barberia - piazza Malpighi (fermata civico 8/d) - via U.Bassi - via Indipendenza …

Dalle ore 19 fino alla fine del servizio, in concomitanza con la pedonalizzazione della T, tutte le linee che di norma transitano per le vie Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi transiteranno sui seguenti percorsi provvisori:

4) Linea 11

direzione Ponticella/Corelli: … via Indipendenza (fermata provvisoria Indipendenza-Mille) - via dei Mille (pensilina) - via Marconi (pensiline)- piazza Malpighi - via Sant’Isaia - via Frassinago - via Saragozza - via Urbana - via D’Azeglio - via Farini - via S.Stefano …

direzione Bertalia/rot.Giardini: … piazza Malpighi - via Marconi (fermata pensilina fr.22) - via dei Mille (fermata dei Tdays) - via Indipendenza …

5) Linea 13

direzione Pavese: … via San Felice - piazza Malpighi - via S.Isaia - via Frassinago - via Saragozza interna - via Urbana - via D’Azeglio - via Farini - via S.Stefano …

direzione Normandia: regolare