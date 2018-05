Concerto de Lo Stato Sociale in piazza Maggiore: c'è l'ok

Via libera al concerto de Lo Stato Sociale in piazza Maggiore il prossimo 12 giugno. E arriva anche l'ok per il "Guasto Village" in zona universitaria. Il nulla osta è giunto stamattina, dopo un summit tra il Prefetto di Bologna, Matteo Piantedosi, il Capo di Gabinetto del Comune di Bologna Valerio Montalto e il Delegato della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Andrea Capelli.

"Si è trattato di un confronto aperto e articolato - fanno sapere dalla Prefettura - che ha consentito di conciliare tutte le posizioni arrivando all'autorizzazione - da parte della Soprintendenza - sia del Guasto Village, sia del concerto nelle forme immaginate dal Comune di Bologna". "Per quanto riguarda il concerto de Lo Stato Sociale, sarà cura del Comune - come già previsto e come avviene in altre circostanze simili - allestire misure di protezione alla Fontana del Nettuno e alla gradinata di San Petronio", aggiungono dalla Prefettura.

Il Capo di Gabinetto Valerio Montalto ha ringraziato il Prefetto Matteo Piantedosi e il delegato della Soprintendenza Andrea Capelli per "l'opportunità di potere discutere e chiarire tutti gli aspetti relativi alle due manifestazioni e, più in generale, quelli riguardanti le attività nel centro storico". A tale proposito, è stata accolta la proposta del Prefetto di istituire una sede di confronto periodica su questo tipo di problematiche.