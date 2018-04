'Concertone' 1° Maggio: presenta Lodo Guenzi, canta lo Stato Sociale

Doppio colpo per 'Lo Stato Sociale, al Concertone del Primo Maggio, l'appuntamento musicale di Piazza San Giovanni. Oltre all'esibizione della band in serata, a condurre la lunga maratona, il frontman Lodo Guenzi, insieme ad Ambra Angiolini: promossa come sempre da Cgil, Cisl e Uil, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e su Radio2, che racconterà anche il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.

Gli artisti

Attesissimo il ritorno di Gianna Nannini sul palco di piazza San Giovanni dopo 24 anni. E poi Max Gazzè, Mirkoeilcane, reduce dal grande successo a Sanremo, e poi ancora Carmen Consoli, Stato Sociale, Fatboy Slim, Francesca Michielin, Ultimo, Cosmo, Gemitaiz, Canova, Nitro, Calibro 35, The Zen Circus, Achille Lauro E Boss Doms, Gazzelle, Sfera Ebbasta, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou, Maria Antonietta, Galeffi, Willie Peyote e John De Leo.

Nel pomeriggio sarà vetrina per i giovani artisti che stanno cambiando con nuove idee, coraggio e qualità, i connotati all'attuale scena nazionale; la sera una passerella per artisti già affermati e noti al pubblico nazional-popolare, artisti che pur nel successo ottenuto, hanno saputo mantenere coerenza e qualità nel corso della loro carriera".