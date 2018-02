Sanremo: per ' Lo Stato sociale' un palco a giugno in Piazza Maggiore

"In due è amore, in tre è una festa". Lo ha scritto l'assessore alla cultura Matteo Lepore su Facebook: "Ci hanno fatto divertire e sognare. Sono arrivati secondi al festival più importante della musica italiana portando sul palco il piccolo Coro Antoniano, le ovazioni di Freak Antoni e i nomi di chi lotta per la dignità del lavoro" e annuncia "in Piazza Maggiore dal 12 al 13 giugno prossimo, abbiamo un palco già montato e disponibile".

Dopo il secondo posto al 68° Festival di Sanremo, la città vuole festeggiare la band: "L’invito è esteso anche al Piccolo Coro dell’Antoniano onlus e a tutta la banda che suona e che canta", conclude Lepore.