"Una vita in vacanza": Lo Stato Sociale primo nei singoli più venduti

Dopo il podio a Sanremo e il premio Lucio Dalla, i bolognesi Lo Stato Sociale festeggiano un altro ottimo posizionamento: la loro "Una vita in vacanza", è al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti della settimana.

Il brano, in una settimana ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube. I "regaz" fanno, in questo brano, una riflessione sul mondo del lavoro e mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l'individuo con la sua professione. "Una vita in vacanza" è contenuto nell'album "Primati".