Statue imbrattate a Palazzo D'Accursio, video riprende vandali in azione

Già al lavoro sulle immagini delle telecamere della zona gli agenti di polizia locale, per cercare di risalire agli autori dell'atto vandalico consumatosi nella notte ai danni dei bronzi di Giuseppe Romagnoli, ricollocati solo a fine febbraio sulla facciata di Palazzo d’Accursio dopo un complesso restauro.

Il Comune fa sapere di aver allertato i tecnici restauratori per cancellare i segni del turpe imbrattamento e l’intervento partirà già nelle prossime ore.

La Polizia Locale dal canto suo ha già scaricato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che riprendono Piazza Maggiore. Nelle immagini, verso le 2 della notte scorsa, si vedono due persone lanciare qualcosa verso il monumento. Dopo le prime indagini - si legge in una note deil materiale e la notizia di reato saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria.

“L’imbrattamento delle statue di Romagnoli è innanzitutto un reato penale – afferma il Sindaco di Bologna, Virginio Merola – ed è bene che i responsabili lo sappiano. Non ci possono essere scorciatoie politiche per un’azione ignorante. Come ho detto il giorno che abbiamo scoperto questo bellissimo restauro, la storia non può essere utilizzata per fini di parte”.