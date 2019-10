Parcheggio Staveco, per allargamento c'è ipotesi multipiano

Spunta un piano bis per il parcheggio Staveco. Se martedì dal vertice tra Comune di Bologna e agenzia del Demanio dovesse uscire una fumata nera, Palazzo D'Accursio punterebbe su un progetto diverso per l'allargamento del parcheggio nella ex area militare su viale Panzacchi.

L'assessore alla Mobilità Irene Priolo proverà fino in fondo a convincere il Demanio a stralciare la clausola della discordia, che obbligherebbe il Comune a ricostruire gli edifici abbattuti ("quando già oggi ci sono rimaste fondamenta ed erbacce").

Ma se il 15 il vincolo rimarrà, ecco il progetto alternativo a cui si sta lavorando negli uffici comunali. Nella sostanza si interverrà su una superficie più ridotta con una struttura sopraelevata anziché a raso. Questa struttura multipiano sarebbe però "più complessa dal punto di vista realizzativo, costerebbe di più e il potenziamento non sarebbe lo stesso", spiega la stessa Priolo, dopo aver risposto stamane a question time alle domande di Lega e Pd sull'argomento.

Rispetto infatti ai 420 posti complessivi previsti dal progetto attuale se ne ipotizzano "almeno 100 in meno". Inoltre questa soluzione lascerebbe aperto il tema del degrado nell'area dovuto alle macerie degli edifici preesistenti e la struttura alla fine "sarebbe da smantellare" quando si farà finalmente la cittadella della giustizia.

"Non avrebbe proprio senso- allarga le braccia Priolo- io l'exit strategy ce l'ho, ma rifare il progetto per la quarta volta non è quello che io auspico". Per il resto l'assessore ribadisce che la clausola di salvaguardia richiesta dal Demanio con una lettera a giugno "è inaccettabile, credo abbia anche profili di illegittimità dal punto di vista economico e non può essere chiesta al Comune, casomai al ministero della Giustizia".

È stata la capogruppo della Lega Francesca Scarano a interpellare il Comune sul progetto e le eventuali alternative. "Sono quattro anni che parliamo dell'ampliamento del parcheggio Staveco- dice- a questo punto o si fa o si danno delle alternative". Il Demanio, dice Michele Campaniello del Pd, "faccia la sua parte, c'è una esigenza precisa della città per quanto riguarda gli uffici giudiziari". (Bil/ Dire)