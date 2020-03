Malore in stazione, 85enne muore nei pressi del Kiss and ride

Intervento dei sanitari del 118 questa mattina nei pressi del Kiss and ride di via Svampa, dove un uomo di 85 anni è deceduto dopo aver accusato un malore. Soccorso prima dalla Polfer e poi raggiunto dall'automedica nel piano interrato dell'accesso carrabile, per il signore non c'è stato nulla da fare. Le cause del decesso sono in corso di accertamento, ma è possibile che l'85enne sia stato colto da un improvviso infarto.