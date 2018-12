28enne fuori controllo in Stazione: spintoni e sputi ai passanti, fermato dallo spray urticante

Oltre un'ora di "trattative" per riportarlo alla calma, ma non c'è stato nulla da fare, così i Carabinieri lo hanno bloccato con lo spray urticante. Alle 14.30 di ieri un 28enne brasiliano ha "dato spettacolo" dentro e fuori da un bar di fronte alla Stazione, minacciando, spintonando e sputando a clienti e passanti, fino a quando non sono stati chiamati i Carabinieri.

I militari del radiomobile, dopo aver constatato che l'uomo era completamente ubriaco, sono stati spintonati, hanno cercato per oltre un'ora di riportarlo alla calma, ma il giovane era ormai fuori controllo, così hanno chiamato il 118 e hanno spruzzato lo spray urticante che lo ha messo fuori gioco. Dopo aver utilizzato il liquido di lavaggio in dotazione, il 28enne è stato trasportato in ospedale per i controlli. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.

Lo spray urticante, in dotazione all'Arma, era stato utilizzato qualche settimana fa in una situazione simile: un uomo aveva preso uno sgabello e spaccato la vetrata di un bar in via Zanardi.