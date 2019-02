"Mi sono persa in stazione", ma era evasa dai domiciliari

Una 23enne venerdì pomeriggio è finita in carcere per evasione dagli arresti domiciliari. E' stata lei stessa a chiamare i Carabinieri alle 16 dicendo di essersi persa e di trovarsi alla stazione centrale.

Quando i militari sono arrivati ha raccontato di essere diretta "al nord" per andare a trovare un'amica. Dai controlli però è emerso che la ragazza si era allontanata dalla sua abitazione di Gaeta, in provincia di Latina, dove era rinchiusa agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, così è stata accompagnata alla Dozza.