Stazione: controlli antidroga Polfer, fermato con 70 ovuli di eroina

Nell'attività di contrasto al consumo di sostanze, la Polizia Ferroviaria ha arrestato lo scorso 31 dicembre un cittadino nigeriano, A.J., di 28 anni, regolarmente residente in Puglia.

Il ragazzo, incappato in un controllo, deteneva nel proprio bagaglio e -si è poi scoperto- all’interno del proprio corpo, 70 ovuli di sostanza stupefacente tipo eroina, per un totale di 780 grammi. Il giovane è stato tratto in arresto e la droga sequestrata. L'immissione nel mercato dell'eroina avrebbe generato proventi illeciti per l’ammontare di circa 100mila euro.